Прокуратура потребовала от администрации сельсовета в Тамбовской области привести в порядок воинский обелиск

Обелиск находится в неудовлетворительном состоянии

Прокуратура Моршанска провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Установлено, что на территории Устьинского сельсовета Моршанского района в п. Марусино имеется обелиск «Погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», который находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в проведении ремонта.

- В связи с этим прокуратура города в судебном порядке обязала муниципалитет провести необходимые ремонтные работы, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.

Фото прокуратуры Тамбовской области