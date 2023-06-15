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НовостиОбщество15 июня 2023 6:55

Прокуратура потребовала от администрации сельсовета в Тамбовской области привести в порядок воинский обелиск

Памятник нуждается в ремонте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Обелиск находится в неудовлетворительном состоянии

Обелиск находится в неудовлетворительном состоянии

Прокуратура Моршанска провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Установлено, что на территории Устьинского сельсовета Моршанского района в п. Марусино имеется обелиск «Погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», который находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в проведении ремонта.

- В связи с этим прокуратура города в судебном порядке обязала муниципалитет провести необходимые ремонтные работы, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.

Фото прокуратуры Тамбовской области