Пропавшего 11 июня тамбовчанина нашли утонувшим в реке

Мужчина купался в неположенном месте Фото: СУ СК России по Тамбовской области

11 июня 32-летний житель Моршанска ушел из дома и не вернулся. 14 июня водолазы извлекли его тело из реки Цны в районе дома №2 по улице Красная Площадь. По предварительным данным, мужчина вошел в воду в месте, не предназначенном для купания, и поплыл к другому берегу, но на сушу так и не вышел.

- Для установления обстоятельств его гибели Моршанским МСО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает Су СКР по региону. - Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.