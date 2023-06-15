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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:24

Пропавшего 11 июня тамбовчанина нашли утонувшим в реке

32-летний мужчина пытался переплыть водоем и исчез
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина купался в неположенном месте

Мужчина купался в неположенном месте

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

11 июня 32-летний житель Моршанска ушел из дома и не вернулся. 14 июня водолазы извлекли его тело из реки Цны в районе дома №2 по улице Красная Площадь. По предварительным данным, мужчина вошел в воду в месте, не предназначенном для купания, и поплыл к другому берегу, но на сушу так и не вышел.

- Для установления обстоятельств его гибели Моршанским МСО СУ СКР по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает Су СКР по региону. - Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.