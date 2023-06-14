Тамбовчанин получил 8,5 лет колонии за расправу над владельцем квартиры, где он жил

В Тамбовской области вынесли приговор ранее неоднократно судимому 42-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На следствии и в суде установили, что в течение года фигурант проживал в квартире своего знакомого. 22 декабря 2020 года между мужчинами произошел конфликт, после которого «квартирант», будучи недовольным претензиями со стороны хозяина квартиры, избил его, после чего ушел из дома. От полученных травм 62-летний владелец жилья скончался на месте происшествия. Фигуранта через некоторое время задержали полиции, потому что он находился пьяным в общественном месте. Во время пребывания в отделе полиции он и рассказал о совершенном накануне преступлении.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.