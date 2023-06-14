В Тамбовской области реализуют инвестпроект «Корм для домашних животных»

В регионе появится крупное производство Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Инвестиционный проект «Корм для домашних животных» будет реализован в Тамбовской области благодаря соглашению между Правительством области и Акционерным Обществом «Лемниската», которое подписано сегодня на Питерском экономическом форуме. Подписи под документом поставили глава Тамбовской области Максим Егоров и генеральный директор АО «Лемниската» Роман Воробьев.

- В Тамбовской области созданы благоприятные условия для инвесторов. В Национальном инвестиционном рейтинге мы входим в ТОП – 10 регионов-лидеров. У нас есть сырьевые и человеческие ресурсы для такого востребованного производства, - сказал Максим Егоров. - Корма для домашних животных — это особая ниша, которая расширилась с уходом западных компаний с российского рынка. Профессиональные корма для домашних животных - одно из направлений усиленного импортозамещения, которое мы будем поддерживать, в том числе в сотрудничестве с дружественными странами,