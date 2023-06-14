В Тамбове определяют места для обустройства собачьих площадок

До конца года планируют открыть еще четыре площадки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Городские власти ищут оптимальные варианты для размещения собачьих площадок.

Сейчас таких объектов в Тамбове пять. Первый был построен на ул. Рылеева в прошлом году, и сразу стал пользоваться большой популярностью у владельцев собак. Другие четыре приняты в эксплуатацию уже в этом году.

Площадки для выгула домашних животных стараются располагать в разных частях города, чтобы у горожан был к ним относительно равный доступ.

- Сложность заключается в подборе места для будущей площадки. Мы отработали уже порядка 30 адресов. По нормам площадка должна быть расположена на расстоянии не менее 40 м от жилых домов и строений. Кроме того, важно, чтобы под ними не проходили коммуникации. Мы получаем заявки на строительство из комитета по делам горожан, к нам напрямую обращаются жители, но, к сожалению, не каждая территория подходит для организации площадки для выгула,- рассказал и.о. руководителя дирекции городского хозяйства Константин Петров.

Сейчас определены еще два адреса под предполагаемое размещение объектов — в районе улиц Киквидзе и Магистральная. До конца года планируется отыскать еще порядка четырех мест.

- При строительстве каждую площадку пытаемся вписать в существующее пространство. Пока нет ни одного объекта одинакового по площади. При выборе оборудования для выгула и дрессировки советовались с владельцами животных. По их рекомендациям определяли оптимальное количество снарядов, - пояснил Константин Петров.

Их число доходит до 12-15 штук: качели-балансиры, пирамида ступеней, змейка, подвес для аджилити, горка, низкие, средние и высокие деревянные барьеры, тоннели и т.д. Также здесь установлены скамейки и урны. Чтобы животное не убежало, все площадки огорожены легкой металлической сеткой.