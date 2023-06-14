В лагерях Тамбовской области нашли санитарные нарушения

В летнюю оздоровительную кампанию этого года на территории Тамбовской области запланирована работа 513 летних оздоровительных организаций, в которых собираются оздоровить больше 50 тысяч детей. Приступили к работе в первую смену 482 лагеря, в которых отдыхают порядка 34 тысяч детей. В ходе этой летней кампании санитарные врачи уже проверили 136 лагерей, из них 124 лагеря в рамках профилактических визитов и 12 лагерей в рамках плановых проверок. 43% лагерей проверены с использованием лабораторно-инструментальных методов исследования. В ходе проверок выявлены нарушения требований санитарного законодательства в 59 лагерях. По окончанию проверки лагерям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

- Выявлено 79 нарушений требований санитарного законодательства, касающихся содержания территорий и помещений, а также организации питания и питьевого режима, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. - По факту выявленных нарушений вынесено 4 постановления о наложении административного штрафа на сумму 39 тысяч рублей.