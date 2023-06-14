Тамбовская и Калиниградская области договорились о сотрудничестве на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Максим Егоров и Антон Алиханов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Калининградская и Тамбовская области на XXVI Петербургском международном экономическом форуме договорились о сотрудничестве . Главы двух регионов – Максим Егоров и Антон Алиханов подписали соответствующее соглашение.

- Стороны планируют развивать партнёрство в торгово-экономической, научно-технической, промышленной и сельскохозяйственной сферах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сотрудничество территорий также охватывает социальную политику, ЖКХ, инвестиции, образование и культуру, спорт, туризм, природоохранную деятельность.