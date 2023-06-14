В Тамбовской области 14-летний подросток похитил деньги с помощью телефона, номер которого принадлежал другому человеку

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По версии следствия, после смены мобильного оператора парень узнал, что к его новому номеру телефона осталась прикреплена банковская карта женщины, на которую ранее была зарегистрирована сим-карта с этим номером. Воспользовавшись этим, подросток проверил баланс ее карты и при помощи смс-команд перевел почти 17 тысяч рублей на счет своей банковской карты.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает Су СКР по Тамбовской области. - Следователи напоминают, в отличие от обычного хищения чужого имущества, кража с банковской карты (счета) является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.