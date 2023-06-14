В Тамбовской области выслушал приговор курьер телефонных мошенников

Мужчину на два года отправили в колонию-поселение

В Моршанском районном суде вынесли приговор курьеру, который работал на телефонных мошенников. По делу известно, что некий человек позвонил 97-летнему мужчине и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии, виновницей которого является его внучка, в результате чего пострадала девушка, а внучка находится в тяжелом состоянии в больнице. Чтобы избежать уголовной ответственности, которая грозит внучке, необходимо заплатить пострадавшей 200000 рублей.

Пожилой мужчина растерялся и, не проверив достоверность полученной информации, переживая за дальнейшую судьбу своей внучки, согласился передать имеющиеся у него 200000 рублей, которые, как он пояснил злоумышленнику, хранятся у него дома и он готов их передать.

После этого курьер получил адрес, приехал к дому пожилого человека, получил от него 200000 рублей, которые через банкомат отправил аферисту.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.