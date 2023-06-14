Тамбовская область планирует заключить больше 20 соглашений на XXVI Петербургском международном экономическом форуме

Регион выбрал для своей экспозиции слоган «Сыграй, как Рахманинов!» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская область на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) познакомит посетителей с инвестиционным потенциалом региона, а также подпишет более двадцати соглашений на площадке стенда, посвященного великому русскому композитору Сергею Рахманинову. Регион выбрал для своей экспозиции слоган «Сыграй, как Рахманинов!».

Основным конструктивным элементом экспозиции региона на ПМЭФ являются подвесные LED-конструкции в виде клавиш рояля, на которых демонстрируются динамичные картины-образы, связанные с Тамбовщиной.

У стенда оборудованы открытая и закрытая зоны проведения деловых переговоров, зона для подписания соглашений, интерактивный уголок.

- Здесь для наших гостей предоставлена возможность окунуться в мир музыки Сергея Рахманинова, - говорит глава области Максим Егоров.