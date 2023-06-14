В Тамбовской области при столкновении двух иномарок пострадала 4-летняя девочка

Одна из машин не уступила дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 13 июня в 16 часов 20 минут в районе дома №28 по улице 50 лет Победы города Кирсанова. 33-летняя женщина за рулем «KIA RIO» на нерегулируемом перекрестке поворачивала налево, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с движущимся по главной дороге «Ford Kuga» под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 4-летняя девочка, находившаяся в «Ford Kuga», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи девочку доставили в Кирсановскую ЦРБ.