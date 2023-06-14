Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2023 7:43

Тамбовчанин совершил три кражи из чужих автомобилей

18-летний парень забрал деньги, ноутбук и парфюмерию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

2 июня в полицию поступило два идентичных заявления. Из автомобилей обратившихся пропали вещи и деньги. Так, у собственницы «Форд Фокуса», припаркованного на улице Песчаной, были похищены ноутбук и 19 тысяч рублей. А хозяин ВАЗ-2114, оставивший транспортное средство на улице Карьерной, лишился парфюмерии.

Выехавшие на место криминалисты изъяли из машин следы пальцев рук, была задействована служебная собака. Вскоре подозреваемого задержали. К кражам оказался причастен 18-летний молодой человек, который неоднократно имел проблемы с законом. Установлено, что он же украл 8500 рублей из автомобиля «Форд Фьюжен» в начале июня этого года. Ведется расследование в отношении причастности подозреваемого к аналогичным хищениям из машин.

- Возбуждены уголовные дела по п.в ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба» по двум эпизодам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.