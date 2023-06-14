За повторное вождение в нетрезвом виде тамбовчанина приговорили к 240 часам обязательных работ

В суде вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено и доказано, что 11 марта мужчина, имея признаки алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «ВАЗ 21150», пока не был остановлен сотрудниками полиции. При этом в апреле 2021 года водитель уже подвергался административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

- Оценив все обстоятельства в совокупности, суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Автомобиль, принадлежащий осужденному и использованный им при совершении преступления, подлежит конфискации в доход государства.