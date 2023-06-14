На автобусном маршруте №31 в Тамбове работало мало машин

Прокуратура Ленинского района Тамбова в ходе проведения проверки соблюдения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом выявила нарушения при организации перевозок граждан.

Установлено, что транспортная компания, работающая на маршруте № 31, выпускала на линию меньше автобусов, чем это предусмотрено плановым выпуском транспорта, что приводило к сбоям в расписании движения пассажирского транспорта и нарушению прав людей в сфере обеспечения регулярных пассажирских перевозок.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление генеральному директору транспортной компании. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, директор по организации пассажирских перевозок привлечен к дисциплинарной ответственности.

- Во исполнение представления прокуратуры принимаются меры по оптимизации существующих маршрутов с целью более эффективного осуществления перевозок граждан по маршрутам № 31 и № 31р, - сообщает прокуратура Тамбовской области.