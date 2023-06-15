В Мичуринске после вмешательства прокуратуры семья с ребенком-инвалидом получила квартиру

Прокуратура Мичуринска проверила соблюдение жилищного законодательства по обращению отца ребенка-инвалида. В связи с тяжелым заболеванием ребенка семья имела право на дополнительную жилплощадь и состояла на учете в качестве нуждающихся в жилье во внеочередном порядке. Но местная администрация так и не предоставила им квартиру.

- В целях защиты жилищных прав ребенка прокурор обратился в суд с требованием обеспечить семью благоустроенным жильем. Иск рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время благодаря прокурорскому вмешательству семья обеспечена благоустроенной трехкомнатной квартирой, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.