В Тамбове не будет света на 11 улицах

14 июня в Тамбове проведут ремонтные работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

На время ремонта в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- ул. Пролетарская, д. 189;

- ул. Интернациональная, д. 54-56;

с 13.30 до 16.30

- ул. Советская, д. 38А-38Г;

- пл. Первомайская, д. 30-32;

- ул. Энгельса, д. 18А-24.

На время ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00

- ул. Серова, д. 24-107;

- ул. Районная, д. 2-24.

На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- ул. Подсолнечная, д. 8-20/3;

- пр. Подсолнечный, д. 3-19;

- ул. Селезневская, д. 9С-35;

- ул. Гвардейская, д. 4-16.