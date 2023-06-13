В Тамбове не будет света на 11 улицах

14 июня в Тамбове проведут ремонтные работы на электросетях. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
На время ремонта в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
- ул. Пролетарская, д. 189;
- ул. Интернациональная, д. 54-56;
с 13.30 до 16.30
- ул. Советская, д. 38А-38Г;
- пл. Первомайская, д. 30-32;
- ул. Энгельса, д. 18А-24.
На время ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00
- ул. Серова, д. 24-107;
- ул. Районная, д. 2-24.
На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:
- ул. Подсолнечная, д. 8-20/3;
- пр. Подсолнечный, д. 3-19;
- ул. Селезневская, д. 9С-35;
- ул. Гвардейская, д. 4-16.