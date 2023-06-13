Тамбовчанин пытался зарезать знакомого во время застолья

В Тамбове по ходатайству следователя Ленинского МСО СУ СКР по Тамбовской области заключили под стражу 43-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, днем 11 июня этого года у обвиняемого в гостях находился его знакомый. В процессе общения между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина по лицу, после чего тот, разозлившись, схватил со стола нож и нанес ему удар в живот. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 34-летний мужчина остался жив.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.