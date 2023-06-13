Прокуратура через суд обязала тамбовчанина выделить дочерям доли в жилище

Прокуратура Мичуринского района рассмотрела обращение матери двоих детей. Женщина заявила, что отец не оформил в общую долевую собственность жилье, приобретенное с использованием материнского капитала.

- Супругом заявительницы оформлено право собственности на квартиру, приобретенную с использованием ипотеки. Впоследствии, отец детей погасил ипотечный кредит средствами материнского капитала, при этом право собственности с определением размера долей по соглашению между членами семьи в порядке и сроки, установленные законом, в отношении несовершеннолетних детей не оформил, - пояснили в прокуратуре Мичуринского района.

Прокурор направил в суд иск, требуя обязать ответчика оформить жилье в общую долевую собственность двух дочерей.