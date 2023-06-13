Трое тамбовчан подожгли чужую фуру

Ущерб владелец грузовика оценил в 2 миллиона рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области

Ночью 8 июня на территории автостоянки в городе Мичуринске загорелся грузовика «Скания». Огнем машина была практически полностью уничтожена. Пожарные смогли потушить возгорание и не дать пламени перекинуться на другие машины.

Работая на месте происшествия, полицейские нашли улики, подтверждающие, что машину подожгли. В следственном подразделении мичуринской полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждения или уничтожение имущества».

Полицейские опросили охранника, водитель грузовика, предпринимателя-владельца автомобиля, свидетелей, изучили найденные на месте поджога улики. Вскоре они получили информацию о возможном причастии к преступлению мужчин 19, 21 и 47 лет. Их нашли и задержали в разных районах Тамбовской области. Непосредственного исполнителя поджога арестовали и поместили в следственный изолятор. Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

- Предварительный ущерб от поджога предприниматель оценил в два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливается причина противоправного поведения, назначено проведение пожаротехнической, биологической, дактилоскопической, товароведческой и трассологической экспертиз.