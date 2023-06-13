В Тамбовской области пройдет месячник дорожной безопасности

Особое внимание уделят детской безопасности Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области стартовал месячник безопасности дорожного движения. Он продлится на территории региона до 10 июля. Особое внимание в ходе месячника повышенное внимание будут уделять профилактике детского-дорожного-травматизма. Сотрудники ДПС проведут рейды по пресечению нарушений правил-дорожного движения. Органам местного самоуправления поручено обустроить пешеходные переходы в соответствии с требованиями. Особое внимание уделят безопасности перевозок детей. Будет активизирована работа с родителями, особенно по усилению их контроля за своими детьми и, конечно, за соблюдением ими Правил дорожного движения.

- В соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» к 2024 году предполагается снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.