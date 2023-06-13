В Тамбовской области нашли продукцию из «будущего»

В процессе мониторинга информационной системы «Меркурий» сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с начала июня выявили 4 факта сертификации подконтрольной продукции с указанием более поздней даты выработки.

Так, например, индивидуальный предприниматель, занимающийся производством колбасных изделий, при оформлении ветеринарных сопроводительных документов указал, что она сделана на 30 дней позже даты производства, необоснованно увеличив, таким образом, срок годности продукции.

Указание авансовой даты выработки продукции при оформлении ветеринарных сопроводительных документов нарушает систему прослеживаемости и не позволяет сопоставить реальные дату выработки и срок годности с документами, подтверждающими ее происхождение.

Нарушения были допущены как уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, так и сотрудниками ветеринарной службы Тамбовской области.

- Ответственным лицам, допустившим нарушения ветеринарного законодательства при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.