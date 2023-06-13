Тамбовчанин за рулем иномарки въехал в автобус

ДТП спровоцировал водитель легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участием автобуса произошло 11 июня в 14 часов 10 минут в районе дома №12-А по улице Совхозной д.Красненькая Тамбовского района. 39-летний мужчина за рулем «FORD FOCUS» выехал на полосу встречного движения там, где разметкой это запрещено и врезался в начавший разворот автобус «ЛИАЗ 5256 35» под управлением 63-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 31-летняя пассажирка автомобиля «FORD FOCUS», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи пострадавшую доставили в городскую клиническую больница имени Архиепископа Луки.