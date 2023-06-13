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НовостиОбщество13 июня 2023 9:31

Более 1,6 тамбовских семей улучшили жилищные условия при помощи материнского капитала

Соцфонд перечислил на эти цели почти 850 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области 1629 семей воспользовались материнским капиталом для улучшения жилищных условий. Для этого отделение Социального фонда России по Тамбовской области перечислило на счета застройщиков, банков, жилищных кооперативов и физических лиц 847 млн рублей.

- 78 семей направили денежные средства на погашение займов, оформленных через кредитные потребительские или сельскохозяйственные кооперативы. Отделение СФР по Тамбовской области при рассмотрении таких заявлений обращает внимание на срок работы данного кооператива. Он должен быть более 3-х лет со дня государственной регистрации. Сведения о кооперативе должны быть размещены в Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который опубликован на сайте Банка России, - рассказали в Социальном фонде по Тамбовской области.