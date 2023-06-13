В Тамбовском районе водитель иномарки сбила 12-летнюю велосипедистку

Девочку отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 10 июня 12 часов на 8 километре автодороги «Тамбов-Шацк» - Хомутляйское лесничество» Тамбовского района. 30-летняя женщина за рулем «Мазда 3» сбила 12-летнюю девочку, которая внезапно выехала на дорогу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.