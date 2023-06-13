На участке ремонтируемой трассы в Тамбовской области водитель легковушки догнал грузовой ГАЗ

Водитель ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, в том числе несовершеннолетний, произошла 9 июня в 15 часов на 438 километре автодороги Р-22 «Каспий» Тамбовского района, в месте, где ведутся дорожные работы. 64-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ГАЗ» под управлением 48-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека – водитель легкового автомобиля и его 16-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмированных на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.