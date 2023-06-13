В Тамбовской области двух больных открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение

Прокуратура Мордовского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан по обращению исполняющего обязанности главного врача ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ». Установлено, что двое жителей района, страдающие активной формой туберкулеза, долгое время уклонялись от лечения. Социальная опасность этой болезни заключается в том, что при активной форме туберкулеза инфекция распространяется воздушно-капельным путем.

Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан прокурор Мордовского района обратился в суд с исками о принудительной госпитализации больных лиц.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время больные туберкулезом лица принудительно госпитализированы в специализированное лечебное учреждение, - сообщает прокуратура Тамбовской области.