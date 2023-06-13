Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 7:21

В Тамбовской области двух больных открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение

Мужчины могли заразить здоровых
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мордовского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан по обращению исполняющего обязанности главного врача ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ». Установлено, что двое жителей района, страдающие активной формой туберкулеза, долгое время уклонялись от лечения. Социальная опасность этой болезни заключается в том, что при активной форме туберкулеза инфекция распространяется воздушно-капельным путем.

Для предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан прокурор Мордовского района обратился в суд с исками о принудительной госпитализации больных лиц.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время больные туберкулезом лица принудительно госпитализированы в специализированное лечебное учреждение, - сообщает прокуратура Тамбовской области.