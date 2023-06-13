Прокуратура Моршанска через суд обязала администрацию отремонтировать несколько улиц

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. Проверка коснулась содержания и эксплуатации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности.

- Установлено, что покрытие проезжей части автомобильных дорог по улицам Гастелло, Школьной, Пушкина, Флотской, Сурикова, Комсомольской, Дзержинского, 7-й городок, Телевизионной, Стрельцова, Попова города Моршанска имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, колей и иных повреждений, что не соответствует требованиям ГОСТ, - сообщают в прокуратуре города.

В связи с этим прокуратура через суд обязала администрацию отремонтировать указанные дороги.