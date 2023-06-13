В Мичуринске дети из многодетных семей могли бесплатно кататься только на четырех аттракционах

Ограничивающий права многодетных документ изменили

Прокуратура города Мичуринска провела проверку по заявлению многодетного отца о нарушении социальных прав его семьи. Выяснилось, что директор местного парка культуры и отдыха своим приказом утвердил положение, касающегося бесплатного пользования аттракционами детей из многодетных семей, которое противоречит указу президента и закону Тамбовской области. Согласно этим документам, многодетные могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, расположенные на территории региона без каких-либо ограничений.

В мичуринском парке ребята из многодетных семей могли бесплатно кататься только на четырех аттракционах, хотя всего их там 12.

- Для устранения выявленных нарушений и обеспечения более 700 многодетным семьям, проживающим на территории города, гарантированных им социальных льгот, прокуратурой принесен протест, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, правовой акт приведен в соответствие с требованиями законодательства, а пункт, ограничивавший право бесплатного катания детей из многодетных семей четырьмя аттракционами, признан утратившим силу.

Фото прокуратуры Тамбовской области