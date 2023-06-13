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НовостиОбщество13 июня 2023 6:42

В Мичуринске дети из многодетных семей могли бесплатно кататься только на четырех аттракционах

Прокуратура потребовала устранить нарушение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ограничивающий права многодетных документ изменили

Ограничивающий права многодетных документ изменили

Прокуратура города Мичуринска провела проверку по заявлению многодетного отца о нарушении социальных прав его семьи. Выяснилось, что директор местного парка культуры и отдыха своим приказом утвердил положение, касающегося бесплатного пользования аттракционами детей из многодетных семей, которое противоречит указу президента и закону Тамбовской области. Согласно этим документам, многодетные могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки, расположенные на территории региона без каких-либо ограничений.

В мичуринском парке ребята из многодетных семей могли бесплатно кататься только на четырех аттракционах, хотя всего их там 12.

- Для устранения выявленных нарушений и обеспечения более 700 многодетным семьям, проживающим на территории города, гарантированных им социальных льгот, прокуратурой принесен протест, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, правовой акт приведен в соответствие с требованиями законодательства, а пункт, ограничивавший право бесплатного катания детей из многодетных семей четырьмя аттракционами, признан утратившим силу.

Фото прокуратуры Тамбовской области