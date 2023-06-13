Тамбовчанин остался без машины из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении 47-летнего тамбовчанина. У мужчины накопилось 28 неоплаченных штрафов ГИБДД.

- Сотрудник ведомства оставил должнику требование явиться в отделение судебных приставов и предоставить принадлежащий ему на праве собственности автомобиль MazdaCX-7 для ареста. Гражданин прибыл к судебному приставу, предоставил автомобиль для ареста, после чего направился в банковскую организацию и погасил задолженность в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Увидев чеки об оплате, судебный пристав снял с автомобиля арест и вернул его владельцу.