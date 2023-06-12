В Тамбове выступили лучшие оркестры страны и зарубежья

Гала-концерт прошел на площади музыки Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

9 и 10 июня тамбовчане могли услышать лучшие коллективы, которые приехали в наш регион, чтобы принять участие в XI Международном фестивале духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А.Шатрова. Мероприятие проводится с 2012 года. В фестивале этого года приняли участие оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Владимира, Донецка и Тамбова, а также коллективы из Республики Беларусь.

В пятницу, 9 июня, участники фестиваля побывали с концертными программами в городах и муниципальных округах Тамбовской области. На следующий день состоялась главная часть праздника. Участники фестиваля возложили цветы к памятнику Валерию Халилову, Василию Агапкину и Илье Шатрову. Затем по улицам Тамбова прошёл марш - парад. А вечером состоялась самая яркая часть фестиваля – гала-концерт духовых оркестров на Площади Музыки. Оркестры представили настоящие шоу-программы, где виртуозно исполняли лучшие музыкальные произведения различных жанров. А завершился гала-концерт совместным традиционным исполнением вальса «На сопках Маньчжурии» и марша «Прощание славянки».