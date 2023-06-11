Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

37-летний мужчина утонул в Тамбовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. 10 июня в 14.40 в диспетчерскую ведомства поступило сообщение о происшествии в Уваровском районе. Оказалось, что в деревне Кузнецовка, в месте не оборудованном для купания утонул мужчине. Специалисты устанавливают точную причину смерти 37-летнего жителя Тамбовской области.

8 июня в Котовске погибла 48-летняя женщина. Женщина отдыхала на пляже и во время купания в Цне утонула.