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НовостиПроисшествия11 июня 2023 8:15

37-летний мужчина утонул в Тамбовской области

ЧП случилось в Уваровском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

37-летний мужчина утонул в Тамбовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. 10 июня в 14.40 в диспетчерскую ведомства поступило сообщение о происшествии в Уваровском районе. Оказалось, что в деревне Кузнецовка, в месте не оборудованном для купания утонул мужчине. Специалисты устанавливают точную причину смерти 37-летнего жителя Тамбовской области.

8 июня в Котовске погибла 48-летняя женщина. Женщина отдыхала на пляже и во время купания в Цне утонула.