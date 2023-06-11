С 13 июня в Тамбове перекроют второй участок улицы Куйбышева

В Тамбове перекроют второй участок улицы Куйбышева. Об этом сообщили в городской администрации 11 июня. Проезд запретят от улицы Советской до дома № 13/2 по Куйбышева. Такие меры необходимы из-за работ коммунальщиков, которые ремонтируют теплосети. Ограничения введут 13 июня. Они продлятся почти два месяца - до 20 августа.

В мэрии добавили, что ООО «Химтехстрой» поручено разработать проект организации дорожного движения по улице Куйбышева. Обозначить маршруты объезда, выставить дорожные знаки и ограждения на участке в месте проведения работ.