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НовостиОбщество11 июня 2023 8:07

С 13 июня в Тамбове перекроют второй участок улицы Куйбышева

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей
Анна ГРЕБЕНКИНА

В Тамбове перекроют второй участок улицы Куйбышева. Об этом сообщили в городской администрации 11 июня. Проезд запретят от улицы Советской до дома № 13/2 по Куйбышева. Такие меры необходимы из-за работ коммунальщиков, которые ремонтируют теплосети. Ограничения введут 13 июня. Они продлятся почти два месяца - до 20 августа.

В мэрии добавили, что ООО «Химтехстрой» поручено разработать проект организации дорожного движения по улице Куйбышева. Обозначить маршруты объезда, выставить дорожные знаки и ограждения на участке в месте проведения работ.