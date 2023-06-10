Тамбовчанка отправится на 5 лет в колонию за смерть супруга, с которым расписалась за три дня до трагедии

Конфликт возник из-за ревности Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 49-летней женщине, которую признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

29 июля прошлого года в одном из домов деревни Крутые Выселки микрорайона Слобода Тамбовского района обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено,что утром указанного дня между погибшим и его супругой (в браке 3 дня были) на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему удар кухонным ножом в область левого предплечья. В результате развития острой массивной кровопотери потерпевший скончался.

- Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.