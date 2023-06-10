В Тамбове стартует ремонт теплосетей на ул. Б. Васильева

Филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация» с 13 июня приступает к замене еще одного участка распределительной сети по ул. Куйбышева. В начале месяца энергетики уже переложили 60 метров теплосети по другую сторону Советской улицы. Теперь - заменят почти 200 метров изношенных труб на современные в ППУ-изоляции - по направлению в сторону улицы Бориса Васильева. Завершить эти работы планируется в середине августа.

- Большую часть ремонта мы проведем без отключения горячей воды. Однако на период проведения работ, которые технически невозможно осуществить без ограничения горячего водоснабжения, придется выполнить краткосрочное отключение, о котором мы оповестим заранее, - пояснил заместитель управляющего директора - главный инженер филиала АО «Квадра»-«Тамбовская генерация» Алексей Нечаев.

С 13 июня и до конца ремонта будет ограничен выезд транспорта с Куйбышева на ул. Советскую со стороны ул. Бориса Васильева, поэтому автомобилистам следует искать пути объезда, например, согласно схеме, согласованной с ГИБДД.