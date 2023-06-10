Тамбовский «Спартак» завершает сезон-2022/23 в Коломне

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

В рамках 11-го тура первенства России по футболу в группе 3Б второй лиги тамбовский «Спартак» принимал дома «Знамя». На 2-й минуте гости повели в счете – пенальти реализовал Никита Саламатов. На 30-й минуте Андрей Часовских выправил ситуацию, но последнее слово оказалось за подмосковным клубом – победу «Знамя» принес Кирилл Макляев (65-я). Итог – 2:1 в пользу гостей.

После этого поражения тамбовский клуб занимает шестое место с 30 очками. В ТОП-3 входят – столичное «Строгино» (41), «Химки-2» и «Знамя» (по 39). Но у ногинского клуба игра в запасе. Сегодня, 10 июня, парни Сергея Рыжикова проводят заключительный матч сезона в Коломне с местным одноименным клубом. После первого тайма счет 1:1. На 20-й минуте у тамбовчан отличился Сергей Щигорев (1:1). Сейчас идет перерыв.