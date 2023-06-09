Тамбовчане оставили для приятелей, которые сидят в колонии, сверток с телефонами и зарядками

Сверток предназначался заключенным

Сотрудники ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области пресекли попытку доставки на территорию учреждения запрещенных предметов. На выгороженной полосе местности, предназначенной для конвоирования осужденных к месту работ, при попытке закладки запрещенных предметов задержали жителей Инжавинского и Кирсановского районов. В полиэтиленовом свертке, обмотанном скотчем, обнаружено и изъято 2 сотовых телефона и два зарядных устройства.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области