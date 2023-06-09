Пациенты Тамбовской областной больницы смогут восстанавливаться после травм при помощи экзоскелета

Экзоскелет помогает заново научиться ходить

В Тамбовскую областную клиническую больницу поступил медицинский экзоскелет. Он служит для реабилитации пациентов после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. С его помощью пациент заново учится ходить.

- Во время занятий укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, увеличивается выносливость рук, становятся лучше координация и равновесие. Кроме того, приходит в норму артериальное давление, улучшается вентиляция легких, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области