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НовостиОбщество9 июня 2023 14:00

Пациенты Тамбовской областной больницы смогут восстанавливаться после травм при помощи экзоскелета

Учреждение получило новое оборудование
Марина МАКОВЛЕВА
Экзоскелет помогает заново научиться ходить

Экзоскелет помогает заново научиться ходить

В Тамбовскую областную клиническую больницу поступил медицинский экзоскелет. Он служит для реабилитации пациентов после травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. С его помощью пациент заново учится ходить.

- Во время занятий укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, увеличивается выносливость рук, становятся лучше координация и равновесие. Кроме того, приходит в норму артериальное давление, улучшается вентиляция легких, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области