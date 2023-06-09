В Рассказово пройдут отключения света

13, 14 и 15 июня в Рассказово будет производится отключение электроэнергии по нескольким адресам:

Как сообщают в администрации города, 13 июня с 9.00 до 11.00 света не будет по улицам:

Спортивная

Ленина

Парковая 1-11, 14.

С 13.30 до 15.30

ул. Береговая

ул. Клещева.

14 июня с 9.00 до 11.00

ул. Строителей 2-24, 1-13

ул. Полевая 6-46, 21-37а

ул. Павлова 1-55, 2з-32

ул. Совхозная 70.

с 13.30 до 15.30

ул. 18 съезд ВЛКСМ 12, 14, 42-50, 43-54

ул. Скоробогатова 33-41, 43-54.

15 июня с 9.00 до 11.00

ул. 18 съезд ВЛКСМ 2-42, 1-41

ул. Скоробогатова 2-26

ул. Цветочная 2-26а, 1-25

ул. Космонавтов 4-42, 46-58, 1, 1а-41, 43 а, б, 55

ул. Полевая 1-19, 1а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 2, 4, 12, 2а, б, в, г, д, е, ж, з.

с 9.00 до 11-00

ул. Чехова 2-66, 1-59

ул. Полевая 39

ул. Павлова 59

ул. Совхозная 34-84, 19-59.