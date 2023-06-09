В Рассказово пройдут отключения света

13, 14 и 15 июня в Рассказово будет производится отключение электроэнергии по нескольким адресам:
Как сообщают в администрации города, 13 июня с 9.00 до 11.00 света не будет по улицам:
Спортивная
Ленина
Парковая 1-11, 14.
С 13.30 до 15.30
ул. Береговая
ул. Клещева.
14 июня с 9.00 до 11.00
ул. Строителей 2-24, 1-13
ул. Полевая 6-46, 21-37а
ул. Павлова 1-55, 2з-32
ул. Совхозная 70.
с 13.30 до 15.30
ул. 18 съезд ВЛКСМ 12, 14, 42-50, 43-54
ул. Скоробогатова 33-41, 43-54.
15 июня с 9.00 до 11.00
ул. 18 съезд ВЛКСМ 2-42, 1-41
ул. Скоробогатова 2-26
ул. Цветочная 2-26а, 1-25
ул. Космонавтов 4-42, 46-58, 1, 1а-41, 43 а, б, 55
ул. Полевая 1-19, 1а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 2, 4, 12, 2а, б, в, г, д, е, ж, з.
с 9.00 до 11-00
ул. Чехова 2-66, 1-59
ул. Полевая 39
ул. Павлова 59
ул. Совхозная 34-84, 19-59.