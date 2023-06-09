В Котовске учились ловить дрон

Дрон обследовал кинолог с собакой Фото: УМВД России по Тамбовской области

7 июня в Котовске сотрудники местной полиции вместе со спасателями, военными и коллегами из регионального управления ФСБ, провели учения, во время которых им нужно было обнаружить и обезопасить прилетевший на территорию моногорода беспилотный летательный аппарат.

По легенде учений, в этот день в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя, который рассказал, что в направлении Котовска из села Кузьмино-Гать летит дрон. К месту, где был замечен аппарат выехали сотрудники военной части, которые с помощью имеющегося у них противодронного ружья смогли сбить его с курса. Потерявший управление дрон приземлился на территории школы «Экотех». Находящихся в этот момент в здании людей эвакуировали, после чего полицейские оцепили территорию и выставили возле учебного учреждения экипажи ДПС. Летательный аппарат осмотрели кинолог со служебной собакой, после чего устройство увезли с пришкольной территории. Тренировка, по мнению её организаторов и участников, прошла удовлетворительно.