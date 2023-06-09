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НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:49

24-летний тамбовчанин оказался любителем пьяных поездок на мопеде

Мужчина дважды попадался сотрудникам ГИБДД
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовском районе сотрудники ГИБДД остановили 24-летнего водителя мопеда. Полицейские заподозрили, что мужчина пьян. От прохождения медицинского свидетельствования молодой человек отказался. Суд оштрафовал водителя на 30 тысяч рублей и лишил его прав.

Однако уже через месяц сотрудники ГИБДД, дежурившие в районе села Донское в ночное время, заметили того же парня на мопеде.

- Он пытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан. Снова от молодого человека исходил явный запах спиртного. Он был отстранен от управления транспортным средством, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о повторном нарушении правил дорожного движения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу. Водителю мопеда грозит до 2 лет тюрьмы.