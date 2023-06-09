Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:33

Тамбовчанка за рулем иномарки снесла столбы и железнодорожный светофор на переезде, после чего машина опрокинулась и загорелась

В аварии пострадала водитель и ее пассажир
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Машина загорелась

Машина загорелась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 8 июня в 0 часов 3 минут в районе дома № 42 по улице Железнодорожная села Староюрьево. 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Audi 100» при проезде регулируемого железнодорожного переезда не справилась с управлением, врезалась в дорожные сигнальные столбики и железнодорожный светофор, после чего иномарка опрокинулась в кювет и загорелась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и её 25-летнего пассажира на автомобиле скорой помощи доставили в Староюрьевскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.