В Тамбове перекроют движение на время проведения Фестиваля духовых оркестров

9 и 10 июня на время проведения XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова в Тамбове вводятся ограничения дорожного движения.

По информации администрации города Тамбова, с 22.00 9 июня и до окончания мероприятия 10 июня запрещена остановка транспортных средств:

- по улице Сергея Рахманинова, от Советской до Набережной;

- по улице Советской, от М. Горького до Московской;

- по улице Интернациональной, от Базарной до Советской;

- по улице К. Маркса, от Октябрьской до М. Горького;

- по улице Набережной, от Лермонтовской до Ленинградской;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, от Интернациональной до М. Горького.

Движение транспорта запрещено с 16.00 10 июня до окончания мероприятия:

- по улице Сергея Рахманинова, от Советской до Набережной;

- по улице Советской, от улицы М. Горького до Московской;

- по улице Интернациональной, от Базарной до Советской;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, от Интернациональной до М. Горького;

- по улице Карла Маркса, от М. Горького до Октябрьской.

Ограждения в парковочных карманах появятся с 22.00 9 июня и до окончания мероприятия 10 июня:

- по улице Интернациональной, от Базарной до Советской;

- по улице Советской, от М. Горького до Степана Разина.