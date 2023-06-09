В Тамбове меняется схема движения на перекрестке К. Маркса-Пушкарская

УГИБДД по Тамбовской области сообщает об изменениях в организации дорожного движения на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкарской города Тамбова. Их вводят из-за высокой аварийностью на перекрестке. В связи с этим с 9 июня на этом перекрестке запрещается поворачивать налево на улицу Пушкарскую при движении по улице Карла Маркса со стороны улицы Рязанской. Изменится также режим работы светофора, предусматривающий поочередный проезд транспортных средств через перекресток по улице Пушкарской.

- Участникам дорожного движения необходимо при проезде перекрестка улиц Карла Маркса и Пушкарской города Тамбова быть особенно внимательными руководствоваться установленными дорожными знаками и сигналами светофора, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - При необходимости водителям нужно заранее планировать маршрут своего движения.