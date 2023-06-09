Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 8:11

В Тамбове задержали поджигательницу дома на Комсомольской

Женщина утверждает, что зашла в сарай погреться и случайно подожгла его
Марина МАКОВЛЕВА

Следственно-оперативная группа УМВД России по городу Тамбову пришла к выводу, что причиной пожара в доме на улице Комсомольской был поджог. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Оперативники выяснили, что к поджогу может быть причастна 29-летняя тамбовчанка. Женщину нашли и задержали.

- С ее слов, она зашла в сарай согреться, для этого подожгла старые журналы и газеты. Огонь перекинулся на стены и потолок, а она, испугавшись за свою жизнь, сбежала. В результате преступных действий сарай выгорел полностью, расположенный рядом жилой дом огнем поврежден частично, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время проводятся экспертизы, решается вопрос об аресте подозреваемой.

Напомним, дом на улице Комсомольской загорелся 8 июня в три часа ночи. Прибывшая на место пожарная бригада потушила огонь. Пострадавших в результате пожара не было.