В Мичуринске подрядчик не смог вовремя начать капитальный ремонт моста на улице Лаврова

Подрядчику пришлось постараться, чтобы приступить к работе

Прокуратура Мичуринска проверила соблюдение сроков выполнения работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д пути по ул. Лаврова в Мичуринске. По условиям контракта работы разделены на 2 этапа: 1 этап – с апреля по ноябрь 2023 года, 2 этап – с апреля по ноябрь 2024 года. При этом стороны должны были сразу же подписать акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

- Несмотря на истечение срока подписания указанного документа, соответствующий акт не составлен и не подписан. Более того, в ходе проверки установлено, что технические условия подключения электросетевого оборудования, получение которых является обязанностью заказчика, ресурсоснабжающей организацией не выдавались, что привело к необходимости получения указанных технических условий подрядчиком самостоятельно, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.

Из-за этого подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Прокурор внес представление главе города. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Фото прокуратуры города Мичуринска