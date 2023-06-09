Тамбовчанка не оформила часть жилья на ребенка

Прокуратура города Моршанска провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительниц не оформила жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетним.

- По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском с требованием оформить жилое помещение в общую долевую собственность с ребенком, - сообщает прокуратра Тамбовской области. - Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.