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НовостиОбщество9 июня 2023 6:41

Тамбовчанка не оформила часть жилья на ребенка

Квартиру покупали с использованием средств маткапитала
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура города Моршанска провела проверку соблюдения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что местная жительниц не оформила жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с несовершеннолетним.

- По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с иском с требованием оформить жилое помещение в общую долевую собственность с ребенком, - сообщает прокуратра Тамбовской области. - Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.