Тамбовские девятиклассники получили первые результаты основных госэкзаменов

Пересдать экзамен можно в резервные дни

В Тамбовской области более трех 3 тысяч девятиклассников получили результаты основных государственных экзаменов по истории, биологии и физике, которые они сдавали 24 мая. Более 2 тысяч юных тамбовчан сдавали биологию, почти 400 – историю и более 600 – физику.

- Можно сказать, что ученики успешно справились с экзаменами по этим предметам. Экзамен по физике на «4» и «5» сдали больше половины ребят, еще успешнее школьники справились с экзаменом по истории – 64 % из них получили «хорошо» и «отлично». Результаты экзамена по биологии, который, кстати, выбрало очень много ребят, порадовал еще больше – с ним справились 69 %, - сообщают в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Ребята, которые не справились с заданиями, могут пересдать экзамен в резервные дни. Результаты экзаменов по обществознанию, информатике и ИКТ, географии и химии станут известны не позднее 15 июня.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области