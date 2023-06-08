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НовостиОбщество8 июня 2023 14:41

Тамбовчанин отсудил у администрации Комсомольского сельсовета более 70 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

Мужчина въехал на машине в яму и повредил транспортное средство
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба с администрации Комсомольского сельсовета Тамбовского района в связи с ненадлежащим содержанием автомобильной дороги.

Мужчина ехал на машине по улице Пушкина в поселке Комсомолец и въехал в глубокую яму в асфальте. Автомобиль получил повреждения.

- Данная автомобильная дорога проходит на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Выбоина на проезжей части, куда попал автомобиль истца, превышает допустимые размеры ГОСТ, - сообщают в Тамбовском районном суде.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме и взыскал в его пользу 71 200 рублей материального ущерба, а также расходы по оплате экспертизы в размере 6000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 14000 рублей и расходы по оплате госпошлины.