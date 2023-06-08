В Уметском районе на пришкольных спортплощадках найдены нарушения

Турники давно никто не ремонтировал

Прокуратура Уметского района проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При этом выяснилось, что на пришкольной территории шести филиалов Уметской агроинженерной школы состояние спортплощадок оставляет желать лучшего.

- Металлоконструкции спортивного оборудования имеют следы коррозии, поверхность спортивных конструкций не окрашена. Пришкольная территория, на которой расположены спортивные площадки, находится в запущенном состоянии и заросла травой, - сообщают в прокуратуре Уметского района.

Прокуратура внесла представление директору школы. В настоящее время к устранению недостатков уже приступили.

Фото прокуратуры Уметского района