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НовостиОбщество8 июня 2023 13:30

В Уметском районе на пришкольных спортплощадках найдены нарушения

Металлические конструкции заржавели, стадионы заросли травой
Марина МАКОВЛЕВА
Турники давно никто не ремонтировал

Турники давно никто не ремонтировал

Прокуратура Уметского района проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При этом выяснилось, что на пришкольной территории шести филиалов Уметской агроинженерной школы состояние спортплощадок оставляет желать лучшего.

- Металлоконструкции спортивного оборудования имеют следы коррозии, поверхность спортивных конструкций не окрашена. Пришкольная территория, на которой расположены спортивные площадки, находится в запущенном состоянии и заросла травой, - сообщают в прокуратуре Уметского района.

Прокуратура внесла представление директору школы. В настоящее время к устранению недостатков уже приступили.

Фото прокуратуры Уметского района