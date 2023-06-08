Тамбовчанин, укравший с предприятия металл на 6 млн рублей, получил условный срок

Водитель присвоил 80 тонн металла Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовчанин присвоил 80 тонн металла с одного из предприятий Тамбовского района. Водитель грузовика помещал катушки с листовой сталью в кузов и увозил. На другом предприятии он подделывал документы о выгрузке и сдавал их в бухгалтерию. Металл тем временем отправлялся в пункты приема лома. Владельцу груза был причинен ущерб в 6 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого нашли, провели экспертизу поддельных документов, выяснили, в какой пункт водитель отвозил похищенные металлоизделия.

- Все катушки с металлом полицейскими были найдены, изъяты и возвращены на предприятие. По окончании следствия уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Суд признал водителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина получил 3 года лишения свободы условно.